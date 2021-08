Jelle Vossen in zijn Limburg op zoek naar punten: "Goed gevoel uit voorbereiding, mooie dingen laten zien, maar geen punten"

Met Zulte Waregem trekt Jelle Vossen dit weekend de provincie Limburg in. Bij STVV verwacht hij zich aan de nodige reacties.

Spelen in de provincie Limburg, het is voor Jelle Vossen wel iets bijzonders. “Het is altijd leuk om nog eens terug te keren naar de heimat. Ik heb ook goede herinneringen aan wedstrijden op Stayen. Met Genk heb ik er altijd hele leuke wedstrijden gespeeld, net als met Club Brugge. Ik kijk er dus wel naar uit om er terug te keren”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Al mag hij zich wellicht ook aan de nodige fluitconcerten verwachten, als ex-speler van Racing Genk. “Die kans zit er wel in. Als speler van Genk werd ik er vaak op de korrel genomen en ook in mijn tijd bij Brugge is dat wat blijven hangen. Maar misschien is die afkeer sinds ik bij Zulte Waregem speel wat weggeëbd. Dat zullen we zaterdag zien.Ik lig er alvast niet wakker van.”

Zulte Waregem pakte slechts 1 op 6 en kan elk punt gebruiken. Volgens Vossen staat dat aantal punten niet in verhouding met wat Essevee liet zien. “Zo kregen we in die twee wedstrijden twee discutabele en resultaatbepalende strafschoppen tegen. En dan sta je daar onderin, nadat je wel met een goed gevoel uit de voorbereiding kwam en ook mooie dingen liet zien in die eerste matchen. Dat is jammer”, besluit Vossen.