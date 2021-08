Fans van Beerschot woedend op Radja Nainggolan, club komt met statement

Dat Radja Nainggolan richting Royal Antwerp FC trekt is bij de supporters van Beerschot niet bepaald goed onthaald.

Nainggolan kreeg zijn jeugdopleiding bij de club. Vorig jaar werd hij nog aangesteld als ambassadeur van Beerschot.

De fans van Beerschot kunnen niet lachen met de transfer die Nainggolan nu maakt naar de aartsvijand nummer één. Wij verzamelden enkele reacties...

“Als Beerschot ambassadeur tekenen op den bosuil, zelfs Judas was minder Judas als Radja Nainggolan.”

“Kzou zeggen als ik dieje tegenkom krijgt em wa tikken. Mor eerlijkheid gebied ik denk da dieje mij volledig bijeen mept zonder moeite.”

“A was na een van de gasten waar dak van dacht die nog wa eerlijkheid in zen eigen had ma blijkbaar ookal hij nimeer.”

“Is dit nu een voorbeeld van een Kielse Rat?”

Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen is alvast duidelijk: "Nee, we gaan Radja het ambassadeurschap niet ontnemen. Onze rivaal haalt een Beerschotter in huis, dat is hun keuze", zegt hij aan GVA.