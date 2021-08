De broer van Nainggolan reageert op de gevoelige transfer naar Antwerp van Radja

Radja Nainggolan maakte de verrassende overstap naar Antwerp terwijl hij ambassadeur is bij Beerschot. Dit zal de derby binnenkort extra geladen maken. Zijn broer reageerde op deze transfer.

Zijn broer Manuel Noboa reageert tegenover Het Nieuwsblad op de transfer. “Er wordt inderdaad gesproken over Radja dat hij nu de rat bij Antwerp is. Maar dat vind ik belachelijk. Hij heeft nooit een contract gehad bij Beerschot. De club zit zeker wel in zijn hart, maar dan moeten ze hem ook maar een contract aanbieden, als ze hem zouden willen.”

Zijn loon en vooral de tekenvergoeding is niet de minste bij Antwerp. “Voetbal blijft per slot van rekening zijn job, hé. Als Antwerp hem kan betalen, is de keuze gemaakt. Dat heeft niets te maken met clubliefde”, aldus de broer van Nainggolan.