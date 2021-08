Vorig seizoen onbetwiste basispion bij Anderlecht, nu op weg naar Spaanse laagvlieger

Anderlecht heeft met Wesley Hoedt en Taylor Harwood-Bellis twee nieuwe centrale verdedigers in huis gehaald. Vorig seizoen stond Matt Miazga nog in het hart van de paars-witte defensie, maar tot een definitieve transfer kwam het toen niet. Nu staat hij op het punt om Chelsea (opnieuw) te verlaten.

De Amerikaan was een onbetwiste basisspeler in het elftal van Vincent Kompany en kwam vorig seizoen maar liefst 33 keer in actie voor paars-wit. De huurling bleek echter te duur, Anderlecht was niet van plan om het bedrag van bijna 3 miljoen euro op te hoesten.

Matt Miazga keerde daarom terug naar Chelsea en moest op zoek naar een oplossing. Die lijkt volgens Engelse media in Spanje te liggen. De Amerikaanse international zou op huurbasis bij Alavés gaan spelen, de nummer 16 van vorig seizoen in La Liga. Hij zou volgende week gepresenteerd worden bij zijn nieuwe club.