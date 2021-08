Return to sender voor overbodige Anderlecht-doelman?

Door de langdurige blessure van Van Crombrugge kreeg Timon Wellenreuther afgelopen seizoen heel wat speelgelegenheid bij paars-wit. Een onuitwisbare indruk liet hij niet achter.

Vincent Kompany besliste zelfs om tijdens de play-offs het vertrouwen te geven aan de jonge Bart Verbruggen. Ook dit seizoen is de pikorde bij paars-wit duidelijk in doel: Hendrik Van Crombrugge op 1, de jonge Nederlander als back-up.

Timon Wellenreuther (25), die in 2020 overkwam van Willem II, lijkt dus geen toekomst meer te hebben in het Lotto Park. Een jaar na zijn vertrek zou Willem II de Duitse doelman op huurbasis willen terughalen naar Tilburg, aldus diverse Nederlandse media. Zo zou Wellenreuther afgelopen weekend al in de tribunes hebben gezeten in het duel Willem II-Feyenoord (0-2). Een uitleenbeurt lijkt voor alle partijen een goede uitkomst.