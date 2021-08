Goed nieuws voor Anderlecht? Vitesse moet twee sterkhouders missen in Conference League-voorronde

RSC Anderlecht neemt het donderdag op tegen Vitesse in de laatste voorronde van de Conference League. En de kans bestaat dat de sterspeler van de Nederlanders er niet bij zal zijn.

Riechedly Bazoer - de naam doet enkel bij de fans van AFC Ajax een belletje rinkelen, maar de aanvallende middenvelder is dé draaischijf van Vitesse - kreeg tegen PEC Zwolle namelijk een tik tegen de enkel. Hij moest nog voor de rust naar de kant.

De eerste onderzoeken wijzen erop dat er geen al te grote schade is, maar de wedstrijd van donderdag tegen RSC Anderlecht komt wellicht te vroeg. Ook Loïs Openda is in de heenwedstrijd niet inzetbaar. De huurling van Club Brugge zit een schorsing uit.