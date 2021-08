Wie moet wijken voor Radja Nainggolan? "Dat zal niet meespelen in selectiebeleid"

Met de komst van Radja Nainggolan zet Royal Antwerp FC zijn ambities kracht bij, maar er zal ook iemand moeten wijken uit de huidige basiself.

René Vandereycken keek op van de transfer van Nainggolan naar The Great Old. “Naar de buitenwereld toe is dat weer een extra bewijs dat Antwerp er alles aan wil doen om op een zo kort mogelijke termijn de echte concurrent te worden van Club Brugge”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

De vraag is wel ten koste van wie hij zal spelen. “Het wordt geen gemakkelijke puzzel voor Priske, want ook Haroun is net terug uit blessure. En eigenlijk kijk ik vooral uit naar het samenspel tussen die twee. Nainggolan is alleszins polyvalent genoeg.”

Nainggolan zal volgens Vandereycken in de eerste plaats voor mentaliteit zorgen. “En daarnaast heb je dan de intelligentie en het loopvermogen van Haroun, die ik nog als jonge speler had bij Genk en voor wie ik altijd bewondering heb gehad. Priske was toen trouwens nog zijn ploegmaat. Maar ik denk nu niet dat dat zal meespelen in zijn selectiebeleid”, besluit Vandereycken.