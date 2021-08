OFFICIEEL: Zulte Waregem heeft aanvallende versterking beet

Zulte Waregem heeft zijn aanvallende versterking beet en deze wordt vandaag voorgesteld voor de wedstrijd tegen Sporting Charleroi.

Volgens journalist Tjorven Messiaen van Het Nieuwsblad heeft Zulte Waregem hun aanvallende versterking beet. Ze huren Dereck Kutesa met aankoopoptie van Stade Reims.

Kutesa is een voormalig Zwitsers jeugdinternational die sinds de zomer van 2019 uitkomt voor Stade Reims. Zij namen hem over van FC St. Gallen voor 1.7 miljoen Euro. Voor Stade Reims kwam hij 48 keer in actie waarin hij driemaal tot scoren kwam en vier assists gaf.