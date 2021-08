Patrick Goots wijst naast Seck nog een andere zwakke schakel aan: "Groot probleem"

Bij Royal Antwerp FC gaat het achterin niet zoals het hoort. Zeven tegengoals in de competitie en donderdag vier om de oren tegen Nicosia.

De achterhoede van The Great Old krijgt het dit seizoen zwaar te verduren. De tegengoals vliegen de Antwerpse defensie om de oren. Volgens analist Peter Goots moet er dringend wat veranderen achterin, anders zal het dit seizoen de hele tijd fout blijven lopen.

Abdoulaye Seck is een deel van het probleem, maar volgens Goots ook Ritchie De Laet. “De Ritchie van vandaag haalt nog niet zijn niveau van vorig seizoen. De Laet en Seck waren vorig seizoen absolute top, in hun drie- of vijfmansdefensie.”

Ook Priske maakt het hen moeilijk. “Nu zijn ze individueel niet meer in die topvorm van vorig seizoen, én ze verzuipen in het nieuwe systeem met vier verdedigers. Je ziet en zag gewoon dat zowel Seck als De Laet hun derde, centrale man missen. Koppel dat aan een duidelijke vormdip en je hebt een groot probleem.”