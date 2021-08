Club Brugge informeert naar voormalig sterkhouder van OHL

Club Brugge blijft zoeken naar mogelijke versterkingen. Daarbij melden ze zich nu in Leicester om er de gesprekken met Kamal Sowah aan te vatten. De jonge Ghanees was vorig seizoen nog één van de sterkhouders bij Oud-Heverlee Leuven.

De aanvallende middenvelder trok vorig seizoen op huurbasis naar OHL. In de Jupiler Pro League kwam hij 34 keer in actie. Sowah verzamelde onder Marc Brys straffe statistieken: hij scoorde achtmaal en deelde ook zes assists uit.

De 21-jarige Ghanees trok na het seizoen opnieuw naar Engeland. Daar komt Sowah niet in de plannen voor, dus moet hij elders op jacht naar speelminuten. Volgens The Telegraph hoopt Leicester City een bedrag van maar liefst acht miljoen euro te ontvangen. Club Brugge houdt momenteel het been stijf en wil maar 6 miljoen euro op tafel leggen.