Hoe KRC Genk met Dwomoh noodgedwongen een toptalent moet laten gaan: onhoudbare situatie

Er lijkt dan toch een oplossing in de maak voor Pierre Dwomoh. Het toptalent ligt al weken op ramkoers met Racing Genk nadat hij door de bekerwinnaar naar de B-kern werd verwezen. Antwerp lijkt de lachende derde te zullen worden.

Via KV Mechelen en Anderlecht belandde Pierre Dwomoh (°2004) in 2016 in de Genkse jeugdacademie. Daar maakte de middenvelder al snel naam met zijn technische capaciteiten. Dimitri De Condé en co beseften dat ze met Dwomoh goud in handen hadden en legden hem, ondanks heel wat buitenlandse interesse, vast tot medio 2024.

In december vorig jaar mocht de jeugdinternational op 16-jarige leeftijd debuteren onder John van den Brom. "Cadeautjes worden op dit niveau niet uitgedeeld. Pierre traint al enkele weken erg goed", vertelde de Nederlander na afloop.

Maar na een tweede korte invalbeurt stopte de opmars van Dwomoh. Na tal van incidenten werd de youngster eind februari naar de Genkse B-kern verwezen. De spreekwoordelijke druppel was een aanvaring met beloftencoach Hans Somers tijdens de rust van een vriendschappelijk duel. Bij de start van het seizoen veranderde er niets aan de situatie van Dwomoh, die uitblonk in afwezigheid. Ondanks zijn lopende contract stuurt Dwomoh al weken zijn kat naar de trainingen van de beloften. Het geduld bij het Genkse bestuur is intussen helemaal opgebruikt. Een vertrek van een potentiële topper is onvermijdelijk geworden, het water tussen KRC Genk en Dwomoh is te diep.

Antwerp gooit reddingsboei

Een openlijke flirt met AC Milan leverde niets op. En hoewel de youngster eerder aangaf in België nooit meer voor een andere club dan Genk te zullen spelen, lijkt Antwerp de nieuwe bestemming te worden. Een akkoord tussen beide clubs lijkt in de maak. Krijgt Priske de jongeling terug op de rails, heeft hij er een stevige aanwinst bij met het oog op de toekomst.