Aanvoerder van KAS Eupen trots op leidersplaats: "Dit succes komt niet uit de lucht gevallen"

Heel wat Belgische voetbalfans fronzen waarschijnlijk even de wenkbrauwen, maar KAS Eupen pronkt wel degelijk op de leidersplaats. Zaterdag kenden de Panda's maar weinig moeite met OHL na een ruime 1-4 zege.

Alhoewel, volgens Jordi Amat hebben ze in het openingskwartier afgezien tegen OHL: “We wisten dat ze offensief zouden starten. Nadien namen we het commando over. Alle spelers bij Eupen voerden hun taken uit. We spelen al enkele seizoen met min of meer dezelfde groep”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De aanvoerder is dan ook allesbehalve verrast over de uitstekende resultaten van zijn ploeg: “Dit succes komt niet uit de lucht gevallen. Het is het resultaat van veel en hard werken. Weet één ding: we willen geen eendagsvlieg zijn.”

Toch voelt die leidersplaats ook voor Jordi Amat onwennig. De 29-jarige Spanjaard blijft er koel bij, maar hoopt dat de spelerskern de komende weken samenblijft: “Ik moet dringend enkele foto’s van het klassement nemen. We stuwen elkaar vooruit en vechten voor elk punt. Ik hoop dat geen enkele van mijn ploegmaats vertrekt. Niemand is alleszins bezig met een transfer.”

KAS Eupen heeft na 5 speeldagen 11 punten beet en is samen met Club Brugge en Charleroi de enige ploeg die dit seizoen nog niet verloren heeft in de Jupiler Pro League. Zaterdag komt promovendus Seraing op bezoek.