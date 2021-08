Hamza Rafia legt uit waarom hij voor Standard koos: "Vrijdag was Sclessin een gekkenhuis"

Standard heeft met Hamza Rafia een veelbelovende naam beet. De aanvallende middenvelder wordt door Juventus uitgeleend aan de Rouches, dat ook een aankoopoptie bedong. Dinsdag werd hij door de club officieel voorgesteld.

De Tunesische international legt uit waarom hij naar Luik kwam. "Er was al sinds januari interesse van Standard. Er vonden gesprekken plaats, maar er was niets concreet. Het wederopbouwproject, dat de jeugd op de eerste plaats zet, heeft me overtuigd om bij de club te komen. Een geweldige ploeg die terug naar de top wil. De Jupiler Pro League is een harde, intense competitie, maar hier zal ik vooruitgang kunnen boeken.”

De 22-jarige middenvelder informeerde op voorhand bij Daouda Peeters (ploegmaat bij Juventus en nu Standard) en Dylan Bronn (Ex-KAA Gent en Tunesisch international) vooraleer hij naar ons land afreisde: “Dylan en Daouda vertelde me goede dingen over de Jupiler Pro League. In verband met mijn speelstijl en wat ik kan brengen, hebben ze me overtuigd om te komen," voegde hij eraan toe.

© photonews

Rafia mocht tegen KV Oostende meteen invallen en deed de kustploeg pijn: “Het team vooruit helpen en gevaarlijk zijn, dat is mijn doel. Mijn positie? Ik speel het liefst in het centrum, maar ik ben veelzijdiger geworden sinds mijn tijd in Italië. Bij Juve speelde ik op de linkervleugel en bij Tunesië op de rechtervleugel."

De Tunesische international heeft geen spijt van zijn vertrek bij Juventus. "Het was een prioriteit om aan spelen toe te komen, ik moet mijn progressie voortzetten en alleen speelminuten kunnen me daarbij helpen. Ik heb veel geleerd in Italië, zowel op als naast het veld. Mijn tijd bij de Bianconeri was een succes en spelen naast legendes zoals Cristiano Ronaldo heeft me geholpen.”

"Ik werd hier bij Standard heel goed ontvangen door de spelers en de staf. Een heel leuk team met de wil om te vechten. We hebben een groepsoverwinning behaald tegen Oostende", zei Rafia voordat hij het over Sclessin en zijn 12e man had. “De fans hier, dat is een gekkenhuis. Vanaf de opwarming kon je hun steun voelen. Dat doet deugd na anderhalf jaar met lege stadions. Het was een hel !”,concludeerde Hamza Rafia.