Ivoorkust: spelers Anderlecht en Eupen opgeroepen

Ivoorkust treft in de komende interlandperiode Mozambique en Kameroen in twee belangrijke kwalificatieduels voor het WK in Qatar.

Donderdag gaf Patrice Beaumelle, bondscoach van Ivoorkust, zijn dertigkoppige selectie vrij. Nicolas Pépé en Wilfried Zaha ontbreken daarin, omdat de Engels clubs hun internationals vooralsnog weigeren vrij te geven aan 'code rood-landen'. Wel bij de selectie: Emmanuel Agbadou, die beloond wordt voor zijn prima seizoensbegin met Eupen. Ook Anderlecht-aanwinst Christian Kouamé werd opgeroepen, net als Odillon Kossounou. La liste de Patrice Baumelle pour les deux matchs des Éléphants à venir. #FIFCI #LaBalleAuCentre #FIFA #FIF #CAF #FOOTBALL pic.twitter.com/2wv3m8gB7F — FIFCI (@FIFCI_tweet) August 26, 2021