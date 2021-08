Arsenal-doelman en zoon van Runar Kristinsson is onderweg naar Leuven

OH Leuven blijkt op zoek naar een doelman en die zouden ze gevonden hebben bij Arsenal. De IJslander Rúnar Alex Rúnarsson blijkt op weg naar Den Dreef.

Runarsson werd vorig seizoen nog voor twee miljoen euro overgenomen van Dijon en mocht bij Arsenal in de Europa League spelen. Hij is de zoon van ex-Lokeren-speler Runar Kristinsson. In de Premier League speelde hij slechts één duel.

Bij OHL staat Rafael Romo momenteel in doel en hebben ze met Kawin Thamsatchanan een Thaise tweede doelman.