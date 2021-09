Extra blessurezorgen voor Antwerp? 'Belofteninternational komt niet in actie'

Donderdag raakte al bekend dat verdediger Sam Vines een sleutelbeenbreuk opliep en een tijdlang onbeschikbaar is. Nu ligt er ook een andere speler 'in de lappenmand'. Michel-Ange Balikwisha komt alleszins niet in actie bij de Rode Duivels U21.

De 20-jarige aanvaller zal vrijdagavond niet in actie komen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije. Hij loopt volgens GvA namelijk risico op een contractuurtje ter hoogte van de adductoren. Daarom is er door de speler en medische staf besloten om hem uit voorzorg aan de kant te laten. The Great Old zal zich dus nog niet meteen zorgen moeten maken over hun jonge nieuwkomer. Normaal gezien zou Balikwisha de eerste competitiematch na de interlandperiode, 11 september op het veld van KAS Eupen, gewoon moeten kunnen spelen. Al blijft het momenteel afwachten. Eerder miste de ex-speler van Standard ook de competitiestart door een blessure aan de quadriceps.