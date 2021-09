Algemeen manager spreekt over moeilijk dossier: "Tel niet bij te houden hoe vaak we probeerden te ontmijnen"

Bij KV Kortrijk hebben ze de balans opgemaakt van de afgelopen zomermercato. En daarbij wordt ook gesproken over een bepaalde speler, die niet vertrok maar wel nog geen nieuw contract heeft.

De situatie van Faïz Selemani bij KV Kortrijk is niet de meest makkelijke op dit moment en de speler heeft ook nog niet bijgetekend.

Ontmijnen

"Ik kan de tel niet bijhouden van het aantal keren dat wij de situatie hebben proberen te ontmijnen", aldus Matthias Leterme bij KVK TV.

"Ik denk dat de makelaar daar ook een rol in speelt", is de algemeen manager duidelijk. De komende weken of maanden zal mogelijk een en ander duidelijk worden.