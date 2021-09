Radja Nainggolan heeft een mooie geste in huis voor het kinderziekenhuis in Antwerpen

Antwerp haalde Nainggolan vorige maand terug naar België, maar de middenvelder kwam onlangs onder vuur te liggen wegens rijden onder invloed. Nu heeft Nainggolan zich wel op een positieve manier laten opmerken.

Nainggolan kwam enkele weken geleden nog op een negatieve manier in het nieuws nadat hij dronken achter zijn stuur was gekropen. Nadat hij publiekelijk zijn excuses had aangeboden, beloofde hij ook een mooi gebaar te maken naar een vereniging.

Zo bracht Nainggolan deze middag een bezoek aan het kinderziekenhuis in Antwerpen, en hij kwam niet met lege handen: "Eindelijk iets positiefs van mij (lacht)," grapte de speler tegenover VTM.

"Een rolmodel is voor mij vooral iemand die met zo'n gebaar een voorbeeldfunctie vervult, in plaats van negatief in het nieuws te komen, vooral als de helft ervan waar is. Over veel positieve dingen wordt niet gepraat. Ik let niet op wat er de laatste weken over me gezegd en geschreven is. Het belangrijkste is dat ik de kinderen hier aan het lachen kan maken", aldus de middenvelder van Antwerp.