Michael Frey wordt door de fans van Antwerp beloond voor zijn sterke prestaties in de maand augustus

Michael Frey stond enkele weken aan de kant met een blessure, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om de eerste "speler van de maand"-prijs te winnen bij Antwerp dit seizoen.

Na zijn sterke prestaties in de Jupiler Pro League met Waasland-Beveren wachtte Michael Frey een zware taak bij Antwerp. De Zwitser moest Dieumerci Mbokani en zijn 52 doelpunten in drie seizoenen voor de Great Old doen vergeten.

Maar de nieuwe spits van Antwerp is perfect aan dit avontuur begonnen. Met vijf doelpunten tegen Standard en goals tegen KV Mechelen en OHL werd Michael Frey door de Antwerpse fans uitgeroepen tot speler van de maand.