Nieuwe aanwinst van KV Oostende opgelucht: "Hij staarde zich niet blind op mijn gestalte"

De 25-jarige Vincent Koziello tekende voor drie jaar bij KV Oostende. De kustploeg haalde hem gratis binnen.

Hij leek op weg om één van de sterren van het Franse voetbal te worden, maar dat liep niet zoals iedereen het verwacht had.

Met zijn 1m68 en 58 kilogram is hij niet bepaald een indrukwekkende kerel. “Ik hecht veel belang aan een goede communicatie met de trainer, veel meer dan aan contact met de sportief directeur of de voorzitter. Bij Oostende heeft de coach mij onmiddellijk overtuigd met zijn discours, met de manier waarop hij over mij praatte ook”, zei Koziello aan Sport/Voetbalmagazine.

Blessin oordeelde over hem niet volgens veel anderen. “Hij had mijn wedstrijden geanalyseerd en zag dat ik niet alleen nuttig kan zijn in balbezit, maar dat ik ook in staat ben om gepast te reageren bij balverlies. Voor één keer staarde een trainer zich niet blind op mijn gestalte en dat deed deugd.”