Ploeggenoot ziet in Dante Vanzeir een toekomstige Rode Duivel

Guillaume François gelooft erin dat Dante Vanzeir Rode Duivel kan worden. Al heeft hij er in het begin mee gelachen.

Zo is ploegmaat Guillaume François een grote fan van de spits. "We hebben goed met hem gelachen toen we hoorden dat hij in de voorselectie zat, want dat leek ons nogal surrealistisch. Maar waarom zou hij in de toekomst geen Rode Duivel kunnen worden", vraagt hij zich af bij RTBF. "Jérémy Doku en Hugo Siquet zijn tenslotte ook opgeroepen na slechts een paar matchen."

De 23-jarige Vanzeir heeft alleszins een uitstekende seizoensbegin achter de rug. In de zes gespeelde wedstrijden dit seizoen was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists. Dit weekend gaat Union op bezoek bij Racing Genk. De club waar het allemaal begon voor hem.