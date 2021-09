Mooi was het niet, maar Antwerp wint wel: "We wisten dat het lastig zou worden, spelers toonden veel passie"

Brian Priske haalt opgelucht adem. Het lukte Antwerp voor de tweede keer dit seizoen om een wedstrijd als winnaar af te sluiten.

Het werd een prangende overwinning voor Antwerp op bezoek bij Eupen maar de driepunter komt zeker gelegen met het oog op het Europa League-duel met Olympiakos van komende week.

"Het was een moeilijke match, maar dat wisten we op voorhand", opent Antwerp-trainer Brian Priske op de persconferentie na de wedstrijd. "Eupen is dit seizoen een goede, gevaarlijke ploeg die voor problemen kan zorgen. We hebben het lastig gehad als team. Ze hebben een goede eerste helft gehad, wij een betere tweede helft. Het is een belangrijke overwinning voor ons".

Dat Antwerp het lastig had, liet zich opmerken in de vele gele kaarten voor The Great Old, maar liefst 5 stuks. "Dat toont dat ze vol passie spelen maar het impliceert wel dat ik ook moet nadenken over eventuele schorsingen in de toekomst. Toch denk ik dat ik genoeg spelers in de kern heb die klaar zullen staan wanneer het nodig is", blijft Priske vertrouwen in zijn kern.

Dat vertrouwen in de kern zal nodig zijn de komende weken want er staat een druk programma voor de boeg met wedstrijden om de drie dagen. Eerst volgt de verplaatsing naar Olympiakos, daarna komt Seraing op bezoek en tijdens de week erna halen Antwerp en Racing Genk hun uitgestelde wedstrijd in.