Zes jaar krediet in enkele maanden overboord: reconstructie van de passage van Felice Mazzu bij KRC Genk

Zondagavond ontvangt Racing Genk in de Cegeka Arena Union, de fiere leider. Een speciale wedstrijd voor Dante Vanzeir, jeugdproduct van Genk. Maar ook in de agenda van Felice Mazzu staat deze wedstrijd met stip genoteerd. In 2019 werd hij na enkele maanden op de keien gezet als T1 van de Genkies.

God van het Zwarte Land

In 2013 stelde Bayat bij Charleroi een onbekende Italo-Belg voor als T1. Felice Mazzu had zijn sporen verdiend in het amateurvoetal en zich gaandeweg opgewerkt. Gedurende zes seizoenen deed hij een frisse wind waaien in het Zwarte Land. Drie keer bezorgde Mazzu de Carolo's een POI-ticket, een huzarenstukje. De interesse van de topclubs zwengelde aan.

Sterke start bij Racing Genk

Racing Genk kroonde zich in het seizoen '18-'19 tot landskampioen. Meteen het laatste kunststukje voor Philippe Clement, die terugkeerde naar Club Brugge. Met Felice Mazzu heeft Genk al snel een opvolger klaar. Er wacht hem een moeilijke klus. Spelers als Aidoo, Trossard en Malinovskyi zoeken andere oorden op, terwijl er een karrenvracht aan nieuwe spelers gehaald wordt. De vrees op een overgangsseizoen zit er goed in bij de landskampioen.

Ondanks de twijfels begint Genk voortvarend aan het seizoen. De Supercup wordt ten koste van KV Mechelen gewonnen, met onder meer een doelpunt van Dante Vanzeir. Hij zou daags nadien uitgeleend worden aan Malinwa. Op speeldag 1 van de competitie gaat KV Kortrijk (2-1) voor de bijl.

Van kwaad naar erger

Daarna sputtert de Genkse motor. De resultaten zijn slecht, het spelpeil gaat alsmaar in dalende lijn. Mazzu wil teveel teren op de succesformule van Philippe Clement, maar de mayonaise pakt niet. In de Champions League gaat Racing Genk met de billen bloot op bezoek bij RB Salzburg. Liefst 6-2 wordt het, Racing Genk en Europa maken kennis met een nieuwe Noorse sensatie. De amper 19-jarige Haaland nam Gaetan Coucke drie keer te grazen. Ook tegen Liverpool trekken Mazzu en co twee keer aan het kortste eind, Napoli wordt in eigen huis op 0-0 gehouden.

Genadeschot

Na een nederlaag op bezoek bij Eupen ligt Mazzu's hoofd al op het kapblok voor de komst van AA Gent. De Buffalo's komen snel op voorsprong via Depoitre, in de tweede helft lost Jonathan David het genadeschot. Na de 0-2 nederlaag en 21 op 45 in de competitie beseft Felice Mazzu dat zijn positie onhoudbaar is geworden.

Twee dagen na die nederlaag maakt KRC Genk het ontslag van Felice Mazzu en zijn assistenten bekend. "De voorbije weken was de trend hoe langer hoe meer negatief, en de clubleiding heeft niet meer het gevoel dat de huidige technische staf nog voor een ommekeer kan zorgen. De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot", klinkt het streng in de officiële communicatie. Een week na het ontslag van Felice Mazzu wordt met Hannes Wolf een nieuwe coach voorgesteld.