Didier Lamkel Zé meteen belangrijk voor nieuwe club: basisplaats en assist tegen landskampioen

Antwerp is tevreden, want ze zijn eindelijk van hun woelwater verlost. Didier Lamkel Zé trok op huurbasis naar Slowakije en heeft daar zijn debuut voor DAC 1904 allesbehalve gemist. Hij was meteen zéér belangrijk voor zijn nieuwe werkgever.

Want de Kameroener begon in de basis bij zijn nieuwe ploeg. Hij mocht zondag tegen landskampioen Slovan Bratislava direct plaatsnemen in de voorhoede. Didier Lamkel Zé gaf ook de assist voor het openingsdoelpunt, maar de Slowaakse landskampioen maakte amper twee minuten later alweer gelijk. Het enfant terrible begint dus met een gelijkspel aan zijn nieuw avontuur, maar was wel onmiddellijk belangrijk. Het zal voor Lamkel Zé nog een stevige klus worden. DAC 1904 miste zijn start en behaalt nu een teleurstellend rapport van 9 op 21. Verder mocht ook Thibaud Verlinden voor het eerst invallen.