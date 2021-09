Nainggolan blij dat Antwerp ook moeilijke matchen kan winnen en over zijn discussie met ref: "Als het zo duidelijk is, wind ik mij op ja"

Radja Nainggolan was zaterdag dichtbij zijn eerste goal voor Antwerp, maar achteraf was hij vooral blij met de winst na een moeilijke match op Eupen.

"Het was een veldslag. Als je dit soort wedstrijden wint, sta je al ver als ploeg", zegt hij bij HLN. "'t Was moeilijk, ja. Vooral voor rust waren de gaten te groot, een probleem dat we ook tegen OHL al hadden. Een paar jongens wilden zich te veel bewijzen, maakten domme foutjes door persoonlijke acties. Maar dat betert wel. Op 't gemakske. Het was counter tegen counter. Het Italiaanse voetbal is veel tactischer. Daar kunnen ze hoog en laag verdedigen alsof het niets is. Hier was er bij balverlies meteen een tegenaanval."

Zijn eerste geel, daar had hij wel iets over te zeggen. "Geel... Hij was vanzelf neergegaan. Koji (Miyoshi, red.) kreeg ook geel voor niets. Weet je, ik ben 33, ik heb geen zin om te discussiëren met de scheids omdat hij foutjes maakt. Maar als het zo evident is... Inworp voor ons, niet gegeven, boef, counterattack en bijna goal tegen. Die kleine dingen maken het verschil in voetbal. Ik wind me daar in op, ja. Ik maak me er druk in omdat het zo duidelijk is."