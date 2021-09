Top&Flop Club Brugge net op tijd klaar, Cercle en Anderlecht met een gekke helft vs Beerschot, Mechelse zeef en Gentse processie van Echternach

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club Brugge is klaar voor CL Na de 6-1 op bezoek bij AA Gent waren er twijfels, maar met een volwassen en sterke prestatie tegen KV Oostende heeft Club Brugge opnieuw de puntjes op de i gezet. Noa Lang fladderde, een aantal van de nieuwkomers - Sowah op kop - lieten leuke dingen zien en draaischijf Vanaken vond ook zijn oude vorm helemaal terug. Net op tijd klaar voor PSG? Anderlecht met een fabelachtige helft Neen, balans is er nog niet. Neen, goed was de eerste helft niet. Maar de tweede helft? Die was wel weergaloos. Gomez met prachtige voorzetten, een snedig ingevallen Verschaeren, Kouamé die de weg naar doel weet te vinden, ... Het niveau was héél hoog bij paars-wit. © photonews Brugse comeback En ook voor Cercle Brugge was het een mooi weekend al bij al. Tegen Zulte Waregem kwam het 2-0 op achterstand, maar in een dol halfuur werd alles rechtgezet. De 2-4 overwinning is knap te noemen. Heel erg knap zelfs, zo u wil. Met dank aan onder meer Millan, die er twee maakte voor zijn team. FLOP Mechelse zeef Mechelse zeef Wat ging er toch verkeerd in de tweede helft bij Malinwa? Plots was elke kans voor Anderlecht raak, met dank aan het erg slap verdedigen. Sheldon Bateau en Jordi Vanlerberghe beleefden héél moeilijke minuten in het Lotto Park. Het was bijwijlen echt huilen met de pet op. Quid Beerschot? Doordat een aantal andere teams uit de 'kelder' van de rangschikking wonnen (Cercle, Antwerp en OH Leuven) is de kloof tussen Beerschot en de rest nu al zes punten of meer. © photonews Met 1 op 21 wankelt de stoel van Peter Maes mogelijk al, het voetbal was ook dit weekend tegen STVV niet om over naar huis te schrijven. Bizar na vorig seizoen. Stap achteruit voor Gent AA Gent kwam furieus van een 0-2 achterstand terug naar een 2-2 gelijke stand, maar gaf het in de slotminuten alsnog weg. Plots was er opnieuw twijfel in de ploeg, twee weken na de 6-1 tegen Club Brugge en Europese triomf richting poulefase Conference League. Bizar.