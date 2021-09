Peter Maes reageert op ontslag bij Beerschot: "Niet het gevoel dat het al op was"

Woensdag kwam er -niet onverwacht- een einde aan de samenwerking tussen Beerschot en Peter Maes. De zéér teleurstellende resultaten in het Olympisch Stadion namen na amper zeven speeldagen de bovenhand. De voormalige hoofdtrainer van de club legt zich neer bij deze beslissing.

Want voor de 57-jarige trainer was zijn ontslag allesbehalve een verrassing: “Het is zeker niet dat ik na maandag de bui al voelde hangen. De spelers gaven mij dan ook niet het gevoel dat het al op was. Maar de cijfers zijn wat ze zijn en als doorgewinterde trainer weet je dat die gevolgen kunnen hebben”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Beerschot behaalde een dramatische 1 op 21 en moet nu op jacht naar iemand die het tij alsnog kan keren: “Ik zou redenen kunnen aanhalen voor de slechte competitiestart, maar dat zou niet correct zijn. De club en de schitterende fans van Beerschot moeten verder. Ik hoop in ieder geval dat de ogen van sommigen geopend zijn. Als een ploeg één punt uit zeven wedstrijden pakt, is dat niet enkel het verhaal van de coach.”

Peter Maes blijft nu met lege handen achter. Deze zomer verliet hij nochtans STVV, waar hij niet zo lang aan het roer stond, voor een nieuw project op het Kiel. Veel spijt heeft hij weliswaar niet: “Sint-Truiden was voor beide partijen een mooi verhaal. Ik sta nog altijd achter die beslissing. Al heb ik bij Beerschot hard moeten knokken. Ik heb op korte termijn nog nooit zoveel energie gestoken in een ploeg. Als de resultaten dan tegenvallen is dat heel vervelend. Ik kijk nu alweer uit naar de volgende uitdaging.”