Belgische clubs pakken punten voor de coëfficiënt in Europa

De Belgische clubs hebben goede zaken gedaan voor de coëfficiënt in Europa.

Club Brugge, KRC Genk en KAA Gent verdienden punten voor België de afgelopen dagen. KRC Genk en KAA Gent verdienden 0,4 punten, Club Brugge 0,2 punten. Van de vier Belgische ploegen die Europees actief zijn pakte alleen Antwerp geen punten.

Deze punten zijn nodig om een plaats binnen de top tien te bemachtigen. Die plaats geeft zekerheid over een rechtsreeks Champions league-ticket.

De huidige stand:

9. Schotland 31.300

10. Rusland 30.882

11. Oekraïne 30.400

12. Servië 27.875

13. België 27.200

Het voordeel dat België heeft tegen de ploegen die nog voor hen staan is dat we maar liefst nog vier deelnemers hebben die Europees actief zijn. Servië en Schotland hebben er maar twee. Rusland en Oekraïne tellen er nog drie. Hierdoor is de kans groter dan België meer punten pakt.