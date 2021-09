KV Mechelen moet de rug rechten: "We missen iemand als Steven Defour"

KV Mechelen lijkt de 7-2-pandoering tegen Anderlecht verteerd te hebben. De volgende opdracht is niet mals met OH Leuven.

Zaterdagavond geeft KV Mechelen OH Leuven partij. Bedoeling afgelopen week was zo snel mogelijk de nederlaag tegen Anderlecht te verwerken.

“Het was voor iedereen een mentale klap. Ook voor mezelf”, zegt Vrancken op de persconferentie. “We hebben in het verleden al enkele teleurstellingen moeten verwerken, maar innerlijk echt zo kapot zijn van een nederlaag, dat had ik nog niet meegemaakt. En dat was voor iedereen zo. Ik zag het in de kleedkamer na de match en ook de dagen erna. Dat we op 45 minuten 6 goals pakken... En dat na zo’n goede eerste helft.”

Van die eerste helft mocht hij inderdaad heel tevreden zijn. “Die was overigens héél goed, een van de beste van dit seizoen. Maar in de tweede helft was het verdedigend ronduit slecht. Een ramp. Het is heel jammer dat dat gebeurd is. Er zijn enkele dagen moeten overgaan vooraleer we met volle energie weer op de volgende match konden focussen. De voorbije dagen ging het er opnieuw erg scherp aan toe op training. We gaan er voluit voor tegen Leuven. De spelers willen revanche nemen.”

Vooral in verdediging loopt het al het hele seizoen moeilijk. “Ja, maar dat is niet alleen te wijten aan de verdedigers, hé. Je mag niet vergeten welk gewicht er op een defensie komt als het voorin niet draait. Als je dan als verdediger zelf niet in de beste vorm zit, ga je twijfelen. Het is heel de ploeg die defensief beter moet doen. Vooral op duelkracht moet het beter, dat hebben we al enkele keren moeten zeggen dit seizoen. Tegen Anderlecht pakten we geen enkele gele kaart... Dat zegt toch iets. We zijn te braaf, ook voor elkaar. We missen iemand als Steven Defour, ja. Of Joachim Van Damme.”