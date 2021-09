Nieuwe commercieel directeur voor Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft met de hulp van headhunterbureau Altior een nieuwe commercieel directeur gevonden.

Vanessa Flamez wordt de nieuwe commercieel directeur van Cercle Brugge. Zij moet de club commercieel naar een nieuwe hoogte brengen.

Flamez werkte eerder al voor Voka West-Vlaanderen, basketclub Filou Oostende en de luchthavens van Oostende en Antwerpen.

Flamez is 46 jaar oud en woont vlakbij het stadion. “Voor mij is de combinatie van topsportbeleving en business een fantastisch gegeven en een enorme uitdaging”, zegt Vanessa Flamez bij Made in West-Vlaanderen.