John van den Brom: "Koppositie zou leuk zijn, maar voorsprong op Antwerp vergroten is belangrijker"

Zondag trok Racing Genk in de slotfase het laken naar zich toe in de Limburgse derby tegen STVV. Veel tijd om te genieten is er niet, want woensdag moet de bekerwinnaar alweer vol aan de bak. Dan gaat Genk immers op bezoek bij Antwerp.

Mits winst op de Bosuil vergezelt Racing Genk Club Brugge op kop van de rangschikking. Een leuke bijzaak, maar meer niet, liet Van den Brom zich op zijn perspraatje ontvallen. "Dat zou leuk zijn, maar het gaat mij vooral om het vergroten van de kloof met Antwerp. Ik beschouw hen op termijn als een ploeg die in de top vier kan eindigen", tekende HLN op. Wie er zeker niet bij zal zijn, is Théo Bongonda. "Zijn herstel verloopt goed, maar we nemen geen enkel risico met hem. Ik ga ervan uit dat hij zondag tegen Seraing ook niet in actie zal komen." Genk roteerde tegen STVV, terwijl Brian Priske zijn ploeg tegen Seraing slechts op één positie wijzigde in vergelijking met de zware wedstrijd tegen Olympiakos. "We zullen morgen zien of wij daardoor frisser aan de aftrap zullen staan. Het wordt hoe dan ook een leuke wedstrijd voor een fanatiek publiek. Zo heb ik het graag", lachte de Nederlander.





Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (22/09).