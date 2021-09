Poll: Wie was uw man van de match in Antwerp-Genk?

Een confrontatie tussen Antwerp en Racing Genk stelt zelden teleur. Dat was ook woensdag niet het geval. Racing Genk begon ijzersterk aan de partij, maar schoot zichzelf in de voet met enkele individuele fouten.

Aan uitblinkers geen gebrek. Bij Antwerp pakte Jean Butez uit met enkele belangrijke reddingen. Koji Miyoshi was zijn energieke zelve en zorgde voor de belangrijke 3-1. Ook Birger Verstraete lijkt met de week te groeien. Verstraete was de aanjager bij Antwerp, scoorde op fraaie wijze de 2-1 en was betrokken bij de 3-1 van Miyoshi. Haalde er in de tweede helft vaak het tempo uit. Frustrerend voor de tegenpartij, maar van goudwaarde voor de eigen ploeg.

Ook bij Racing Genk liep er een 'grote' uitblinker rond. Paul Onuachu miste in de openingsfase een dot van een kans, maar herpakte zich geweldig. Prima openingsdoelpunt, steeds aanspeelbaar en feilloos vanop elf meter. De Nigeriaan lijkt helemaal terug.

Wie is volgens u man van de match? Laat het hier weten.