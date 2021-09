Lior Refaelov vanavond in de schijnwerpers tegen KAA Gent

Lior Refaelov, winnaar van de Gouden Schoen voor 2020, heeft zijn trofee nog niet officieel in ontvangst genomen. Daar komt vanavond echter verandering in, want de aanvallende middenvelder krijgt de Gouden Schoen net voor de match tegen KAA Gent.

Lior Refaelov (35) wordt donderdagavond gehuldigd in het Lottopark, meldt Het Laatste Nieuws: de Israëliër krijgt zijn Gouden Schoen voor 2020, die hij won voor Antwerp, maar nog niet formeel in ontvangst kon nemen en presenteren in een stadion. Refaelov eindigde het seizoen 2020-2021 met 14 doelpunten en 12 assists in 43 wedstrijden. Dit seizoen, in de kleuren van RSC Anderlecht, heeft hij 10 wedstrijden gespeeld met 3 goals en 3 assists.





Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.