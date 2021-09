Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Håland

Liverpool mengt zich in de strijd

Ook Liverpool heeft zich nu gemengd in de strijd om Haaland. Daarmee is nu zowat de hele Engelse top in hem geïnteresseerd.