Verheyen weet wat hij mist bij Gent én Anderlecht: "Bij Antwerp heb je De Laet, bij Club Vanaken, Vormer en Mignolet"

Anderlecht-Gent was een flauwe match. Analist Gert Verheyen merkt in Het Nieuwsblad dan ook op dat alle persoonlijkheid bij beide ploegen aan de zijlijn staat met Hein Vanhaezebrouck en Vincent Kompany.

"Waarom was Anderlecht-AA Gent geen goeie match? Omdat de twee grootste persoonlijkheden langs de zijlijn stonden", zegt hij in de krant. "Zonder afbreuk te willen doen aan Philippe Clement, maar bij Club zou jij Vanaken, Vormer, Lang en Mignolet antwoorden. Of De Ketelaere. Bij Antwerp heb je Ritchie De Laet. Genk is ook niet John van den Brom. Wel Onuachu.”

Odjidja zou dat natuurlijk wel moeten kunnen. “Oké. Maar waar is hij? Zijn zijn blessures iemands schuld? Wellicht niet. Maar het is wel zo. En al te vaak zo. Als de ploeg je nodig heeft, ben je er niet. Hoe vaak is Vanaken in die zes jaar onbeschikbaar geweest voor Club? Geen drie keer, hè. Vormer idem."

"Nu wel, omdat hij in een dipje zit. De drang om terug te keren als je niet in de ploeg staat, is minder. Ik heb nog al op die nagel geklopt, maar het is weer het verhaal van het seizoensbegin van Gent. Beschikbaarheid. Voortrekkers waar je niet op kan rekenen.”