Beerschot moet nu iets doen: "Ze moeten 8 op 15 pakken!"

Dat Beerschot in nauwe schoentjes zit, is een understatement. De wedstrijd tegen Eupen moest de kentering inzetten, maar leverde gewoon een pak nieuwe problemen op. Analist Patrick Goots ziet dat het nu of nooit is.

“Het gaat echt niet meer voldoende zijn, zo één symbolische overwinning. Beerschot moet nu meteen resultaten beginnen neerzetten én een reeks. Voor de volgende vijf wedstrijden lijkt minimaal een 8 op 15 noodzakelijk, en liefst meer", zegt hij in GvA. Makkelijker gezegd dan gedaan wel. "Dat betekent dus thuis winnen tegen KV Mechelen en Seraing én ook punten sprokkelen op verplaatsing bij OHL, Anderlecht en Kortrijk. Niet simpel, maar het zal moeten. In 2021 heeft Beerschot in 25 competitie­matchen nog maar 20 punten behaald. Dit seizoen hebben ze thuis nog geen enkel doelpunt gescoord en nu al vijf keer verloren, ook tegen rechtstreekse concurrenten. Dit moeten ze nú beginnen omdraaien. De tijd is bijna op."