Sambi geeft dé reden voor zijn vertrek bij Anderlecht: "Ik wilde niet de getuige zijn van de zoveelste heropbouw"

Albert Sambi Lokonga maakte in het tussenseizoen de overstap van RSC Anderlecht naar Arsenal FC. De middenvelder voelde zich klaar voor het buitenland, maar niet alleen dat duwde hem mee naar de uitgang.

RSC Anderlecht had het geld nodig, maar uiteindelijk was het Albert Sambi Lokonga zelf die aan het paars-witte management vroeg om de transfer naar Arsenal FC af te ronden. En daar had de middenvelder een gegronde reden voor.

“Ik wist dat alle huurspelers zouden terugkeren naar hun moederclub”, aldus de voormalige aanvoerder van Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine. “Dat speelde mee toen ik een keuze moest maken. Ik wilde niet opnieuw getuige zijn van de zoveelste heropbouw van het team.”