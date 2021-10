Maarten Vandevoordt krijgt fors advies: "Je mag eens een spits voor z'n kop slaan"

John van den Brom was niet echt te spreken na de nederlaag. Maarten Vandevoordt werd vrijdag even apart genomen door zijn trainer.

Maarten Vandevoordt maakte net als tegen Antwerp ook in het Europese duel een foutje. “De meest ervaren keepers maken fouten, dat is helemaal niet erg”, zegt Van den Brom aan HLN. “Dat hoort ook bij zijn ontwikkeling, maar je moet er zelf wel iets aan doen. Ik wil hem niet naar beneden halen, want het is een ontzettend goede keeper. Ook met zijn voeten is hij heel belangrijk in het spel dat wij willen spelen.” Toch komt Van den Brom nog met een stevig advies voor zijn doelman. “Maar er mag wat meer gif inzitten. Hij mag ook wel eens een spits voor z’n kop slaan in plaats van onder de bal door te gaan. Door de dingen te benoemen hoop ik dat de groep de juiste stappen gaat zetten.”





