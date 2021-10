Martinez neemt De Ketelaere mee na blessures Doku en Mertens: "Nu aan hem om vanaf maandag indruk te maken"

Charles De Ketelaere mag zich nu echt Rode Duivel noemen. Na zijn prestaties bij Club Brugge kreeg hij de voorkeur op heel wat andere spelers die er vorige keren wel bij waren.

De blessures van Jérémy Doku en Dries Mertens, die er niet bij zijn, spelen natuurlijk ook mee. "Door die afwezigheden krijgt Charles de kans om zich te bewijzen. Hij mag tonen dat hij er klaar voor is", aldus Roberto Martinez. "Hij is klaar om zich te integreren. Hij is er al langer bij en het was altijd onze bedoeling om 12 spelers klaar te hebben moest er iets met anderen gebeuren."

Zonder die blessures was CDK er dus waarschijnlijk niet bij geweest. Martinez vond hem op het vorige kamp wat te nonchalant, maar ook door zijn prestaties bij Club Brugge kon hij amper nog om hem heen. "Hij is heel jong en heeft getoond dat hij iets kan meebrengen naar de nationale ploeg. Hij is een echte denker en met zijn linkervoet is hij een interessant profiel. Hij heeft het recht verdiend om er bij te zijn. Nu is het aan hem om vanaf maandag indruk te maken."