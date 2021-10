Cercle-voorzitter Goemaere wil verandering: "Had beter verwacht na onze investeringen"

Na 9 speeldagen staat Cercle Brugge op de 15e plaats in de Jupiler Pro League en dat is niet genoeg voor Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.

Met een thuiswedstrijd tegen Union op het programma, kondigt ook de tiende speeldag zich niet eenvoudig aan voor Cercle Brugge. Met 9 punten staan ze maar één punt boven ene mogelijke degradatieplaats.

"Ik voel me geen degradatiekandidaat", vertelt Goemaere bij De Krant van West-Vlaanderen. "Maar na de investeringen die we gedaan hebben, hadden we absoluut beter verwacht. We beschikken over genoeg kwaliteit om dit nog te doen keren", is Goemaere overtuigd.