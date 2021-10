Ontgoocheling bij OHL vanwege de gemiste kansen: "Ik denk niet dat we op onze plaats staan"

Opnieuw een gelijkspel voor OHL, het derde in vijf matchen. Nochtans had het kansen genoeg om tegen hekkensluiter Beerschot de drie punten thuis te houden. De ontgoocheling was dan ook zeker aanwezig bij Mathieu Maertens, die doorheen de wedstrijd erg actief was.

OHL heeft nog altijd maar één keer gewonnen dit seizoen. Begint dat niet frustrerend te worden? "Goh, frustrerend... Het is een dubbel gevoel. Ik ben blij dat we scherp waren en veel kansen gekreeërd hebben, maar we zijn zeker ontgoocheld. Ik denk dat we zeker de betere ploeg waren."

Maertens wil wel niet dat de spelersgroep het hoofd laat hangen. "De ontgoocheling mag ook niet te veel overheersen. We moeten de kansen gewoon afmaken. Ook bij mij wil dat doelpuntje maar niet vallen. Ik heb ook veel kansen gekregen in deze wedstrijd. Op het einde waren we er nog dicht bij. Het wil voorlopig echt niet meezitten."

Die goals moeten eens vallen en dan zijn we vertrokken

Als een paar van de in totaal zes gelijke spelen dit seizoen overwinningen waren geweest, had de situatie er voor Leuven veel rooskleuriger uitgezien. "Ik denk niet dat we op onze plaats staan, we verdienen veel meer punten. Die goals moeten eens beginnen vallen en dan zijn we vertrokken."