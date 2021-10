Operatie Propere Handen barst uit voegen: '57 mensen van quasi alle clubs naar raadkamer'

In Operatie Propere Handen weten we binnenkort waar we staan. En dat zou wel eens een echte bom voor het Belgische voetbal kunnen worden.

In Humo heeft een clubleider laten weten dat er liefst 57 mensen naar de raadkamer zullen worden verwezen. Bayat? Daarbij zou het gaan over mensen uit zowat alle clubs. Mogelijk is ook Mehdi Bayat een van die mensen, klinkt het. Dat zou verklaren volgens het weekblad waarom die enkele maanden geleden plots stopte als bondsvoorzitter. De komende maand moet er meer duidelijkheid komen.