Georges Mikautadze na hattrick: "Hadden er vijf moeten zijn"

Dik feestje in Seraing, waar de thuisploeg Zulte Waregem helemaal tureluurs speelde. En dat had zo zijn gevolgen ...

Georges Mikautadze zorgde voor een hattrick voor Seraing tegen Zulte Waregem. En zo is Seraing weer helemaal gelanceerd na een 0 op 9.

Goesting

"We wilden deze zege echt behalen en dit was heel lekker om binnen te halen", aldus de goalgetter van dienst na de 5-1.

"Ik had er misschien nog een of twee meer kunnen scoren. Het hadden er vijf in plaats van drie kunnen zijn. We gaan nu met veel zin de interlandbreak in."