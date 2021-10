🎥 Verguisd op het Kiel, matchwinnaar in Turkije: Eleke scoort opnieuw

Beerschot had in 2020 1.5 miljoen euro, een clubrecord, veil om Blessing Eleke weg te plukken bij FC Luzern. Op het Kiel kon de Nigeriaanse spits niet aarden. In Turkije weet de ranke spits wél de weg naar doel te vinden.

Vorig seizoen kwam Eleke nauwelijks aan de bak bij Beerschot. In de voorbereiding liet hij aardige dingen zien, maar al gauw bleek Eleke geen deel uit te maken van de intussen ontslagen Peter Maes. Na amper 23 wedstrijden en één doelpunt werd Eleke, die nog tot medio 2023 onder contract ligt op het Kiel, uitgeleend aan Genclerbirligi.

Bij de Turkse tweedeklasser miste Eleke sinds zijn komst geen minuut. Afgelopen weekend kroonde Eleke zich tot matchwinnaar in het duel tegen Balikesirspor. De Nigeriaan scoorde beide doelpunten in de 2-0 overwinning. In de openingsfase trapte Eleke het leer fraai in de bovenhoek, in het slotkwartier stond hij op de juiste plek om de wedstrijd te beslissen. Met drie doelpunten in amper vijf wedstrijden doet Eleke nu al beter dan in het hele vorige seizoen bij Beerschot.

Met 11 op 24 bevindt Genclerbirligi zich momenteel in de middenmoot van de Turkse tweede klasse.