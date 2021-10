Vandereycken ziet probleem met Nainggolan: "Hij zou erbovenuit moeten steken"

Royal Antwerp FC gaat aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar Radja Nainggolan heeft het voorlopig niet gemakkelijk.

Radja Nainggolan werd bij Antwerp deze zomer met veel tamtam binnengehaald om met de ploeg van ‘t stad een gooi te doen naar de landstitel. Een toptransfer, zo liet Antwerp weten.

Voorlopig zit The Great Old met de leidersplaats in de Jupiler Pro League alvast op schema om dat doel te bereiken, al is de kloof met andere ploegen heel klein.

Voor Radja Nainggolan loopt de overgang van de Serie A niet bepaald vlot, maar daar lijden de resultaten van Antwerp voorlopig niet onder. Bovendien duurt het seizoen nog een heel eind.

“Met zijn kwaliteiten zou hij erbovenuit moeten steken bij Antwerp, maar dat is nog niet het geval”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Het is vroeg, maar Arthur Theate geeft bij Bologna de indruk dat hij zich wél snel zal kunnen aanpassen aan de vereisten van de Serie A.”