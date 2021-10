Taichi Hara, met STVV tegen Anderlecht, kijkt op van leven in België: "Leg dat eens uit zeg..."

Taichi Hara laat zich snel gelden bij STVV. Al zullen de vele Japanse ploegmaten daar wel voor iets tussen zitten.

Ook al zijn ze concurrenten op sportief vlak, toch ziet Hara zijn Japanse ploegmaten niet op die manier. “Ze helpen me enorm”, vertelt hij aan HBVL. “We strijden niet tegen mekaar en zien het anders, we werken samen voor de ploeg. We tonen ons aan de coach en die moet maar bepalen wie speelt. Buiten de lijnen zijn we allemaal close met elkaar.”

Het leven in België is een stevige cultuurschok geweest. “Het vreemdste aan België vind ik dat hier Nederlands, Frans én zelfs Duits wordt gesproken. Drie talen in een klein land, leg dat eens uit? En in België betaal je heel veel belastingen. Dat viel me al op bij mijn eerste restaurantrekening.”

Dit weekend is Anderlecht de tegenstander. “Ik ken Anderlecht vooral als de ex-club van landgenoot Ryota Morioka. Ik volgde hem steeds bij Anderlecht. Niet dat we mekaar persoonlijk kennen. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Duisburg was dé kans om me verder te tonen aan de coach. We zullen zien of hij beslist dat ik zondag opnieuw mag starten. We kunnen alleszins een goede zaak doen als we Anderlecht kloppen.”