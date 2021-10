Will Still moest niet twijfelen om te kiezen tussen Anderlecht en Standard

Will Still is de nieuwe T2 van Standard. Hij komt over van Stade Reims, maar zat ook dicht bij een overstap naar Anderlecht.

Will Still bevestigt de interesse die Anderlecht voor hem had. “Ik heb inderdaad met Vincent Kompany gesproken”, zegt Still aan HBVL. De ex-trainer van Beerschot zag een overstap naar de Jupiler Pro League helemaal zitten, maar had uiteindelijk meer affiniteit met Standard dan met paarswit. “Ik heb al eerder bij Standard gewerkt en had het gevoel dat mijn werk hier nog niet af was. Ik wil deze club vooruithelpen. Uiteindelijk was de keuze behoorlijk eenvoudig.”