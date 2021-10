Aanvoerder D'Haene over vertrek Elsner: " Hij laat ons in de steek, maar zoals ik al zei: het is zijn keuze"

Het vertrek van Luka Elsner heeft wel wat losgemaakt bij KV Kortrijk. Maar voor de spelers is het zaak om de knop zo snel mogelijk weer om te draaien. Aanvoerder Kristof D'Haene heeft dat naar eigen zeggen al gedaan.

Want vrijdag staat de match tegen Club Brugge al op het programma. Karim Belhocine is nu trainer en dat is iets waar de ervaren D'Haene al meerdere malen mee te maken kreeg. “Wij zijn donderdagochtend op de hoogte gebracht van Luka zijn vertrek”, vertelt hij in HLN. “Luka stuurde mij een bericht en ook Matthias (Leterme, red.) belde me op. Het is Luka zijn keuze."

De teleurstelling was er, maar ook begrip. "Hij beslist om naar een grote ploeg te gaan en soms passeert de trein maar één keer. Wij moeten verder. Ik denk er zelfs al niet meer aan. We moeten er niet over treuren en samen met Karim resultaten neerzetten. Hij laat ons in de steek, maar zoals ik al zei: het is zijn keuze.”