Edward Still met Charleroi op zes punten van de leidersplaats: "Hadden meer verdiend"

Charleroi kwam verrassend uit de hoek door Edward Still als trainer aan te stellen. Zijn eerste tien matchen liepen voor Still niet zoals gewild.

Still is niet beschaamd om te zeggen dat zijn ploeg mee aan de leiding had moeten staan op dit moment in de Jupiler Pro League, al zit alles natuurlijk wel op een zakdoek in de klassering.

Charleroi telt momenteel 14 op 30, zes punten minder dan het leidersduo Royal Antwerp FC en KAS Eupen. Een uitzonderlijke situatie dat de leider maar dat aantal punten telt.

"We hadden meer punten gewild en we hadden er ook meer verdiend. Zonder overdrijven hadden we nu al zes punten meer moeten hebben. Dan was de perceptie al helemaal anders geweest”, laat hij bij Sudpresse horen.