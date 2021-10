🎥 POLL: De zeer omstreden strafschopovertreding op Kouamé tijdens STVV-Anderlecht

Na afloop van STVV-Anderlecht (2-2) was Vincent Kompany niet te spreken over de spelleiding. Dennis Schmitt, die de geschorste Bernd Hollerbach verving, nam na afloop Alexandre Boucaut op de korrel.

Onder meer de toegekende strafschop na een overtreding op Christian Kouamé zorgde voor heel wat ophef. De Ivoriaanse spits van Anderlecht ging gretig neer na al dan niet contact met STVV-doelman Daniel Schmidt.

Uit onderstaande beelden lijkt het om een schwalbe van Kouamé te gaan. Boucaut kende de strafschop echter toe en de VAR greep niet in. Boucaut werd zelfs niet naar het schermpje geroepen. Later bleek dat men in Tubeke niet over de gepaste beelden beschikte om een oordeel te vellen over de strafschopfase. Lior Refaelov trok er zich alleszins niets van aan en trapte de 0-1 tegen de touwen.